Katie Ledecky com 17.º título mundial, Ceccon brilha nos 100 costas

Invicta há uma década nesta distância, Ledecky, de 25 anos, impôs-se em 15.30,15 minutos, quase 25 metros à frente da sua compatriota Katie Grimes (a 14,74 segundos), com o pódio a ficar completo com a australiana Lani Pallister (a 18,81).



O título mundial de Ceccon foi consumado com o melhor registo da história, em 51,60 segundos, retirando 26 centésimos à marca de Ryan Murphy no Rio2016.



O nadador de 21 anos bateu dois rivais norte-americanos, precisamente Murphy e Hunter Armstrong, respetivamente por 37 e 38 centésimos de segundo.