Katie Ledecky superou número de ouros individuais de Phelps em Mundiais

Aos 26 anos, Ledecky tornou-se a primeira atleta a ganhar seis títulos mundiais na mesma prova, os 800 metros livres, e desempatou em número de ouros individuais em Mundiais com o ‘lendário’ Phelps, ao somar o 16.º em Fukuoka, no Japão.



A norte-americana dominou sem oposição os 800 livres, que concluiu em 08.08,87 minutos, à frente da chinesa Li Bingjie (08.13,31) e da australiana Ariarne Titmus (08.13,59), que estabeleceram novos recordes continentais.



Ledecky conquistou o seu segundo ouro em Fukuoka, depois de vencer os 1.500 metros livres, e aumentou para 21 o número de títulos mundiais (individuais e coletivos) desde que iniciou o seu percurso nos Campeonatos do Mundo de Barcelona, há 10 anos.



Também a australiana Kaylee McKeown escreveu hoje uma página da história da natação, ao tornar-se na primeira nadadora a vencer as três provas de costas nuns Mundiais.



Depois de já se ter imposto nos 50 e nos 100 costas, hoje conquistou o ouro nos 200, nadando a distância em 02.03,85 minutos, diante da norte-americana Regan Smith (02.04,94), prata, e da chinesa Peng Xuwei (02.06,74), que ficou com o bronze.