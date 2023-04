Kecmanovic bate Zapata Miralles e apura-se para as "meias"

O sérvio Miomir Kecmanovic, sexto cabeça de série, avançou hoje para as `meias` do Estoril Open, com um triunfo em dois sets sobre o tenista espanhol Bernabé Zapata Miralles no encontro dos quartos de final.