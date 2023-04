Kecmanovic também perde final de pares e belgas sucedem a portugueses

Os belgas Sander Gille e Joran Vliegen sucederam aos portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges no palmarés do Estoril Open, ao vencerem em dois sets os tenistas sérvios Nikola Cacic e Miomir Kecmanovic, duplamente derrotado no dia de hoje.