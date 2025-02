Kecmanovic, de 25 anos, recuperou de 5-2 no terceiro set, para, em três sets, por 6-3, 1-6 e 7-5, e em duas horas e 12 minutos, voltar a vencer um torneio, após o triunfo em Kitzbühel, no ano de 2020, na sua quinta final, entre as quais se inclui a do Estoril Open em 2023, diante do norueguês Casper Ruud.Davidovich Fokina continua à procura do seu primeiro título no circuito, após voltar a perder uma final tal como no Masters 1.000 de Monte Carlo, em 2022, então frente ao grego Stefanos Tsitsipas.