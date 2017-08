Kei Nishikori para o resto da época devido a lesão num pulso

Lusa 16 Ago, 2017, 17:19 / atualizado em 16 Ago, 2017, 17:19 | Outras Modalidades

O nipónico, de 27 anos, vai falhar assim o US Open, torneio do 'Grand Slam' em que conseguiu os melhores resultados, com uma final em 2014 e uma meia-final em 2016.



Nishikori é o terceiro 'top-10' a terminar a época com antecedência, depois do sérvio Novak Djokovic (5.º) e o suíço Stan Wawrinka (4.º), também por lesões.



O jogador japonês conta no currículo com 11 títulos, nenhum alcançado este ano, onde tem como melhores resultados as finais de Buenos Aires e Brisbane, na Austrália.