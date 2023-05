Kerley e Jacobs reencontram-se nos 100 metros

Fred Kerley, de 28 anos, sagrou-se campeão do mundo no ano passado depois de ter conquistado a medalha de prata em Tóquio2020, atrás de Marcell Jacobs, da mesma idade, que desistiu nas semifinais em Oregon2022 devido a lesão.Em comunicado, a World Athletics (WA) confirmou a presença de ambos na Pietro Mennea Golden Gala, em Florença, “”.”, escreveu a WA, dando ainda conta da previsível presença do também norte-americano Trayvon Bromell, vencedor da Liga de Diamante em 2022.Brommel e Kerley têm 9,76 segundos como melhores marcas pessoais, enquanto Jacobs tem os 9,80 da final olímpica – na qual deixou Kerley a quatro centésimos.Florença vai acolher a terceira das 13 etapas da Liga de Diamante, que vai culminar com a final, em 16 e 17 de setembro, em Eugene, nos Estados Unidos.