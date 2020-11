"Kikas" ansioso no regresso ao circuito mundial de surf

”, afirmou Kikas, em declarações à agência Lusa, antes de partir, com o seu treinador, Richard Marsh.A Liga Mundial de Surf (WSL) cancelou a edição de 2020 do circuito mundial (WCT), devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, e reorganizou a de 2021, iniciando-a com o Billabong Pipe Masters, entre 8 e 20 de dezembro, que, tradicionalmente, encerra a competição.”, sublinhou o surfista cascalense, que, depois da viagem, espera conseguir “”.Depois, o circuito mundial prossegue em Sunset Beach, também no Havai, entre 19 e 28 de janeiro, e nos Estados Unidos, em Santa Cruz, entre 2 e 12 de fevereiro.”, admitiu.A edição de 2021 do WCT prevê outros 10 campeonatos, entre os quais o Meo Pro Peniche, que não tem data definida, num regresso à competição, depois da interrupção devido à pandemia.”, referiu.





Expetativas moderadas







Frederico Morais, de 28 anos, volta a integrar o WCT depois de ter sido relegado em 2018 para o circuito de qualificação, que venceu em 2019, ano em que assegurou também uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados para 2021.", avaliou.Kikas, campeão nacional de surf em 2013, 2015 e 2020, escusou-se a definir objetivos para a temporada competitiva de 2021, depois do impasse provocado pela pandemia do novo coronavírus.

“Óbvio que esperava muito mais deste ano, mas a pandemia abalou-nos a todos. Os objetivos para 2021 são positivos, mas não quero criar grandes expetativas, porque estamos muito dependentes da pandemia, vamos ver como corre esta primeira etapa e, depois, podemos começar a delinear algumas metas mais concretas”, concluiu.