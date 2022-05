"Kikas" despromovido do circuito mundial de surf

Frederico Morais, conhecido por "Kikas", iniciou a competição no 25.º lugar do ranking, necessitando de, pelo menos, chegar aos quartos de final do campeonato australiano para aspirar à presença nas últimas cinco provas do circuito principal.Depois de ter superado a repescagem, o surfista natural de Cascais caiu na terceira ronda, ao somar 8,5 pontos (4,17 e 4,33), que foram insuficientes face ao brasileiro Caio Ibelli, que totalizou 15 (6,83 e 8,17).O português terminou a competição entre os 17.ºs classificados, igualando os resultados obtidos no Billabong Pro Pipeline e no Hurley Pro Sunset Beach, ambos no Havai, e no Rip Curl Bells Beach, também na Austrália. A exceção foi o Meo Pro Portugal, em Peniche, onde terminou no nono posto."Kikas", que tinha alcançado em 2021 o melhor resultado de sempre de um português, com o 10.º lugar, no seu regresso à elite, depois de ter vencido o circuito de qualificação (WQS) em 2019. Antes, tinha sido 14.º na estreia, em 2017, e 23.º em 2018, quando foi despromovido pela primeira vez.A luta pela presença no circuito mundial de 2023 passa agora pelo "Challenger Series", que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas e vai ter inicio na Austrália, com o Boost Mobile Gold Coast Pro, entre sábado e 15 de maio.Além de Frederico Morais, também vão estão nesta antecâmara do circuito principal os portugueses Vasco Ribeiro, Teresa Bonvalot, Francisca Veselko, Mafalda Lopes e Yolanda Sequeira.