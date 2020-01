`Kikas` e Vasco Ribeiro avançam em prova de qualificação de surf em Marrocos

Vasco Ribeiro foi o primeiro a entrar na água, vencendo a sexta bateria da terceira ronda com uma pontuação de 16,50 pontos (em 20 possíveis), à frente do brasileiro Willian Cardoso (15,26), do norte-americano Patrick Gudauskas (14,66) e do francês Marco Mignot (12,24).



Logo no 'heat' (bateria) seguinte, foi a vez de 'Kikas' garantir o acesso à próxima fase do campeonato africano, ao ficar no segundo posto com 13,27 pontos, superado apenas pelo norte-americano Taro Watanabe (14,14), e deixando pelo caminho o sul-africano Luke Slijpen (10,64) e o australiano Mitch Crews (7).



Frederico Morais, que este ano está de regresso ao circuito principal de surf (que arranca em março na Austrália), e Vasco Ribeiro são agora os únicos representantes portugueses em prova, uma vez que Pedro Henrique, Guilherme Fonseca e Pedro Coelho foram hoje eliminados na terceira ronda.



Já Afonso Antunes tinha ficado pelo caminho na ronda dois, tal como aconteceu com o campeão nacional Miguel Blanco, e com Diogo Martins. Gonçalo Vieira, Martim Carrasco, Francisco Almeida, Eduardo Fernandes, Sidney Guimarães e Francisco Carrasco já tinham sido todos eliminados na primeira ronda.



Na ronda quatro, na quarta bateria, Vasco Ribeiro vai encarar Bino Lopes (Brasil) e Jake Marshall (Estados Unidos), enquanto 'Kikas' vai enfrentar Jordy Maree (África do Sul) e Liam O'Brien (Austrália) no sexto 'heat'.