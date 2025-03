"Kikas" e Yolanda em Peniche

"Kikas", que competiu na elite mundial em 2017, 2018, 2021, 2022 e 2024, já recuperou de uma grave lesão no tornozelo direito sofrida em dezembro, e vai voltar a enfrentar os melhores surfistas do mundo na prova que vai decorrer entre 15 e 25 de março.



O tricampeão português (2013, 2015 e 2020) está escalado para a sexta bateria da ronda inaugural, enfrentando o brasileiro Ítalo Ferreira, ex-campeão mundial e atual líder do ranking, que já venceu em Supertubos em duas ocasiões (2018 e 2019), e o havaiano Seth Moniz.



Por seu turno, a olímpica Yolanda Hopkins, que esteve muito perto de se qualificar para o Championship Tour (CT), circuito principal da WSL, de 2025, está colocada na terceira bateria da primeira ronda da competição feminina, e tem pela frente a norte-americana Caitlin Simmers, atual campeã do mundo e vencedora da etapa de Peniche em 2023, e que também lidera o ranking mundial após as duas provas já disputadas (Havai, nos Estados Unidos, e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos), bem como a francesa Johanne Defay (que conquisou a etapa lusa no ano passado).



O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal estende-se entre 15 e 25 de março, com a prova marcada para a Praia de Supertubos, em Peniche, Leiria.