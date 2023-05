Kikas, Yolanda, Veselko e Carolina Mendes avançam na Austrália

Frederico Morais ('Kikas') entrou na terceira bateria da segunda ronda e ficou em segundo lugar, com 10,60 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,67 e 4,93), atrás do indonésio Ketut Agus (11,33) e superando o costa-riquenho Carlos Muñoz (8,94) e o sul-africano Connor Slijpen (7,47).



No quadro feminino, a olímpica Yolanda Hopkins (12,66), a campeã mundial junior Francisca Veselko (11,60) e a ex-campeã europeia Carolina Mendes (9,90) também seguiram em frente na competição, e vão juntar-se na ronda dois à olímpica e ex-campeã europeia Teresa Bonvalot, que ainda não foi para a água devido ao melhor 'ranking'.



O GWM Sydney Surf Pro decorre em Nova Gales do Sul, Austrália, até 24 de maio.