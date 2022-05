Kimberly León e Brian Pintado triunfam no Grande Prémio de Rio Maior em marcha

A peruana, com 1:32.42 horas, superou a forte concorrência das portuguesas Ana Cabecinha (Clube Oriental de Pechão), que liderou nas primeiras voltas, e Inês Henriques (Clube de Natação de Rio Maior), que terminaram a 38 segundos e 01.36 minutos, respetivamente.



A portuguesa Carolina Costa (Sporting Clube de Portugal) ficou em quarto lugar e foi a terceira melhor atleta nacional em prova.



No masculino, o equatoriano Daniel Brian Pintado cortou a meta em 01:21.54, batendo o brasileiro Caio Bonfim, que tinha vencido em 2017, e o colombiano Manuel Soto, que completaram o percurso em 01:22.26 e 01:22.52, respetivamente.



O melhor português em prova foi Hélder Santos (Marcha Atlética de Leiria), na 12.ª posição, que concluiu os 20 quilómetros em 01:29.50, sendo que Paulo Martins (Sporting Clube de Portugal), em 01:31.53, foi o segundo melhor português em Rio Maior.



O espanhol Pablo Villares venceu a prova de 10 quilómetros internacionais de juniores, em 48.18 minutos, com Pedro Dias (Clube Oriental de Pechão) a ficar no segundo lugar, com o tempo de 50.22.



Guilherme Rodrigues (Sporting Clube de Portugal) foi desclassificado na última volta por acumulação de faltas.



No feminino, a mais rápida foi Carina Ferreira (ADC Clark de Castelo de Paiva), que passou a meta em 54.22.



Beatriz Gonçalves (GRECAS-Vagos) foi segunda, com 54.35, enquanto Mariana Mestre (Clube Oriental de Pechão) ficou-se pelo terceiro posto, com o tempo de 01:01.32.



Esta é a única competição nacional a integrar o World Athletics Race Walking Tour e regressou depois de dois anos em suspenso devido à pandemia.



Durante a tarde, a juvenil Gabriela Santos (ACR Desterro) triunfou na légua de marcha feminina com o tempo de 25.12, superando a concorrência da colega de escalão Samanta Zueva (Clube Spiridon de Gaia) e da atleta sénior Vera Portela (Club Sport Marítimo), que ficaram a 26 segundos e 47 segundos, respetivamente.



No masculino, a vitória sorriu ao juvenil Rodrigo Araújo (Amigos da Montanha), que completou os cinco quilómetros em 24.29, com menos 52 segundos do que o veterano Pedro Martins (ACR Desterro) e menos 59 segundos do que o juvenil Eduardo Camarate (Juventude Vidigalense).



Nas provas jovens, o iniciado Leandro Silva (individual) foi o primeiro a cortar a meta em masculinos, terminando os dois quilómetros em 09.06 e com uma larga vantagem sobre os infantis Gustavo Neto (Associação Cultural e Desportiva da Cotovia) e Keven Castro (Grupo Desportivo São Domingos), que encerraram a participação com as marcas de 12.49 e 13.00, respetivamente.



Já no setor feminino, a iniciada Verónica Zueva (Clube Spiridon de Gaia) subiu ao topo do pódio depois de completar a prova em 10.18.



As iniciadas Matilde Angélico (Clube de Atletismo da Marinha Grande) e Lara Beato (Grupo Desportivo das Pedreiras) finalizaram a marcha em 10.25 e 11.03, respetivamente, ocupando os restantes lugares do pódio.