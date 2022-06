KTM confirma Jack Miller no lugar de Miguel Oliveira

”, lê-se no comunicado da equipa.Será um regresso de Miller à KTM, marca com a qual foi vice-campeão mundial de Moto3 em 2014 e o reencontro com o italiano Francesco Guidotti, diretor de equipa com quem trabalhou já três anos, bem como a confirmação da saída do português Miguel Oliveira da equipa de fábrica, onde esteve nos últimos dois anos.”, definiu o diretor da formação austríaca.Guidotti sublinhou, ainda, que Jack Miller “” e que “” frisou.