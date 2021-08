Kyle Murphy vence 2ª etapa da 82ª Volta a Portugal, Rafael Reis líder

Kyle Murphy cumpriu os 162,1 quilómetros em 3:57.49 horas, tendo superado o português Joni Brandão (W52-FC Porto), segundo na etapa, em 12 segundos, enquanto o pelotão, no qual se integrava Rafael Reis, cortou a meta 17 segundos depois.Na classificação geral, Rafael Reis comanda com um total de 8:16.39 horas, mantendo os 13 segundos de avanço para o segundo, o uruguaio Mauricio Moreira, seu companheiro de equipa, e 17 para o terceiro classificado, o espanhol Diego Lopez Fuentes (Kern Pharma).No sábado, cumpre-se a terceira etapa da prova, disputada entre a Sertã e a Covilhã, na distância de 170,3 quilómetros, e com a subida à Torre como maior dificuldade.





c/Lusa