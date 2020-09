Lakers vencem Rockets e estão a um triunfo da final de conferência na NBA

Liderados por Anthony Davis, com 29 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências, e Lebron James, com 16 pontos, 15 ressaltos e nove assistências, os Lakers bateram os Rockets por 110-100 e lideram a série por 3-1.



Na equipa de Houston destaque para Russel Westbrook, com 25 pontos, três ressaltos e três assistências, e pela negativa para James Harden, com apenas dois lançamentos de campo convertidos em 11 tentativas.



Se venceram o próximo jogo, os Lakers garantem um lugar na final de conferência.