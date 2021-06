Lançadora Jessica Inchude pode representar Portugal a partir de 30 de julho

“O Nationality Review Panel, da World Athletics, avaliou a candidatura da lançadora natural da Guiné-Bissau Jessica Inchude e decidiu que a atleta, ao serviço do Sporting Clube de Portugal desde 2012, poderá representar o nosso país a partir do próximo dia 30 de julho”, refere a federação em comunicado.



Jessica Inchude, de 25 anos, adquiriu a nacionalidade portuguesa em 2016, tendo conquistado diversos títulos nacionais no lançamento do peso ao ar livre e em pista coberta. Chegou também a ser recordista nacional, até a sua marca ser batida por Auriol Dongmo.



A atleta tem como melhores marcas pessoais 17,94 e 18,13 metros no lançamento do peso em pista coberta e ao ar livre, respetivamente, ambas conseguidas este ano.