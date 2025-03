Laslo Djere ganha torneio de Santiago

Este foi o terceiro título da carreira do sérvio e o primeiro desde 2020, o que lhe permitiu reentrar no top-100 mundial, enquanto Báez, tenista com mais vitórias em terra batida desde 2022, falhou a conquista do segundo torneio consecutivo, depois de na semana anterior ter vencido no Rio de Janeiro.Para chegar ao título, Laslo Djere teve de ultrapassar três longas batalhas de três sets em três dias seguidos, o primeiro frente ao português Jaime Faria, na sexta-feira, nos quartos de final.