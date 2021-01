Lavillenie faz a melhor marca do ano

O campeão olímpico de 2012, e medalha de prata em 2016, chegou a essa altura logo na primeira tentativa, antes de falhar três vezes os 6,20 metros, que seriam um novo recorde do mundo.



Ainda assim, os 6,02 são a melhor marca do ano, acima dos 6,01 do sueco e grande rival Armand Duplantis, recordista mundial com 6,18.



Os dois têm dominado a cena desportiva do salto com vara e, nas últimas semanas, têm vencido os ‘meetings’ em que participam, com ambos a encontrarem-se no sábado, em Rouen, e três dias depois em Liévin, ambos em solo francês.



Lavillenie não saltava acima dos seis metros desde o título mundial de pista coberta de 2016, em Portland, Estados Unidos, e esta foi a 20.ª vez que conseguiu ultrapassar a marca.



Antes de Duplantis, o francês era o recordista mundial, quando saltou para 6,16 (fevereiro de 2014), antes de ser ultrapassado em 2020 pelo sueco.