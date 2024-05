Leandro Ramos ganha prata no dardo dos Ibero-americanos

Leandro Ramos conseguiu ainda duas tentativas acima dos 80 metros (82,18 e 80,52), numa prova vencida pelo brasileiro Pedro Nunes, com um lançamento de 85,11 metros, que é um novo recorde sul-americano.Na prova feminina,terminou com uma marca de 53,35 metros, concluindo a prova na sexta posição.Nos 200 metros femininos,foi quarta, em 23,33 segundos, ficando a apenas dois centésimos da medalha de bronze, com, na corrida masculina, em sexto, com 20,78, a quatro centésimos do recorde pessoal.Em casa, o Brasil foi o dominador, com 44 medalhas (17 de ouro, 12 de prata e 15 de bronze), seguido da Espanha, com 15 (4-7-4), e de Porto Rico, com sete (4-2-1).