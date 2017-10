Leixões ergue Supertaça feminina de voleibol ao vencer o Atlético Voleibol Clube

Lusa 08 Out, 2017, 17:29 | Outras Modalidades

A formação matosinhense venceu pelos parciais de 15-25, 25-18, 25-22 e 25-22, e juntou o troféu referente à época de 2016/17, que abre a temporada de 2017/18, aos conquistados em 1988/89, na primeira edição da Supertaça, e em 1991/92.

Na lista dos vencedores do troféu disputado entre as campeãs nacionais e as vencedoras da Taça de Portugal, o destaque vai para o Castelo da Maia, que, no seu historial, venceu a Supertaça por seis vezes consecutivas, entre as épocas de 1994/95 e 1999/2000.