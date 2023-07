Léon Marchand bate último recorde do Mundo de Michael Phelps

Com Phelps a assistir na bancada, Marchand fez cair o mais antigo de todos os máximos mundiais que ainda vigorava na natação pura, fazendo-o por uma larga margem – o norte-americano, 28 vezes medalhado olímpico e considerado um dos maiores desportistas da História, tinha feito 4.03,86 em Pequim2008.



O agora mais antigo recorde do mundo na natação de piscina longa é o da estafeta 4x200 metros livres dos Estados Unidos, conseguido um dia depois do que agora caiu e também em Pequim2008, por Phelps, Ricky Berens, David Walters e Ryan Lochte.



Filho de dois antigos nadadores olímpicos, Marchand, de 21 anos, é a primeira pessoa a nadar a distância abaixo dos 4.03 minutos, somando o terceiro título mundial, depois de dois em Budapeste2022, apresentando-se como um dos nomes grandes, a nadar em casa, para Paris2024.



“É de doidos. Foi das coisas mais dolorosas que fiz na vida, e é fantástico fazer isto cá. O melhor está por vir”, declarou, pouco depois de fazer história na natação.