Lewis Hamilton assegura `pole` para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1

Lusa Comentários 25 Ago, 2018, 17:34 | Outras Modalidades





Lewis Hamilton conquistou a 78.ª 'pole' da sua carreira e a quinta na Bélgica, beneficiando do abrandamento da chuva que caiu intensamente durante a qualificação no circuito de Spa-Francorchamps.



Na segunda linha da grelha de partida estão dois pilotos da equipa Force India: o francês Esteban Ocon e o mexicano Sergio Pérez.



A seguir partem o francês Romain Grosjean (Haas-Ferrari) e o finlandês Kimi Räikkönen (Ferrari).



À partida para o Grande Prémio da Bélgica, 13.ª prova do claendário, Lewis Hamilton lidera o Campeonato do Mundo com 213 pontos, seguido de Sebastian Vettel, com 189 e de Kimi Räikkönen, com 146.