Lewis Hamilton vence GP Eifel e iguala recorde de triunfos de Schumacher

Hamilton deixou o segundo classificado, o holandês Max Verstappen (Red Bull), a 4,470 segundos, e o australiano Daniel Ricciardo (Renault) a 14,613 segundos.

Esta foi a sétima vitória da temporada para Hamilton, em 11 corridas disputadas, piloto que lidera o Mundial de Fórmula 1 com 230 pontos, alargando para 69 a vantagem sobre o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro na Mercedes, segundo no campeonato.

Hamilton demora menos um ano, mas mais 13 corridas para igualar Schumacher

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) precisou de menos um ano, mas de mais 13 corridas para igualar o recorde de 91 vitórias no Mundial de Fórmula 1, que era pertença do alemão Michael Schumacher desde 2006.



Michael Schumacher, que conseguiu a primeira vitória da sua carreira no Grande Prémio da Bélgica de 1992, precisou de 14 anos para chegar aos 91 triunfos com que terminou, por duas vezes, a sua carreira na Fórmula 1.



O último triunfo foi conquistado no GP da China de 2006, ano em que se retirou pela primeira vez.



O alemão, que ainda detém o recorde de títulos conquistados (sete), voltaria novamente ao 'Grande Circo' entre 2010 e 2012, mas não venceu nenhuma corrida nessas três temporadas.



Já Hamilton, que somou o primeiro triunfo logo no ano de estreia, no Canadá, demorou 13 anos a igualar os 91 triunfos de Schumacher e este ano pode, ainda, igualar os sete títulos mundiais.



No entanto, enquanto Schumacher precisou de 248 corridas para somar 91 vitórias, Hamilton precisou de 261 grandes prémios para atingir os mesmos 91 triunfos.



O britânico detém, já, o recorde de pódios na modalidade (160 contra 155 de Schumacher) e de 'pole positons', com 96 contra as 68 de 'Schumi'.



Ao todo, ao longo da sua carreira, Michael Schumacher partiu para 306 grandes prémios de Fórmula 1, enquanto Hamilton soma, ainda, 261 disputados.



Lista de pilotos com maior número de vitórias na Fórmula 1



1. Michael Schumacher, Ale, 91



. Lewis Hamilton, GBr, 91



3. Sebastian Vettel, Ale, 53



4. Alain Prost, Fra, 51



5. Ayrton Senna, Bra, 41