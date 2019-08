Líder federativo diz que Nacionais de natação terminam época "altamente proveitosa"

Lusa Comentários 04 Ago, 2019, 19:16 | Outras Modalidades

"Muito positivo, não só o balanço destes campeonatos, mas de toda a época, que foi altamente exigente, mas altamente proveitosa. Obtivemos cinco atletas com mínimos de integração para o projeto olímpico", disse à agência Lusa, referindo-se a Alexis Santos, Gabriel Lopes (nos 200 metros estilos), Tamila Holub, Diana Durães (nos 1.500 livres) e Ana Catarina Monteiro (nos 200 mariposa).



Após os "excecionais" Mundiais de piscina curta, em Hangzhou, na China, em dezembro de 2018 e a "melhor classificação de sempre" nos Mundiais de piscina longa, em Gwangju, na Coreia do Sul, em julho, a época chegou ao fim com 20 recordes nacionais, cinco dos quais absolutos nos Nacionais, disputados no Funchal.



"Uma moldura excecional, uma organização exemplar. Conseguimos nestes quatro dias, nesta moldura humana digna de registo, obter resultados, com 740 nadadores, de 110 clubes, na piscina sempre cheia. Foi um momento único de propaganda e de divulgação da natação", elogiou, agradecendo o apoio de várias entidades madeirenses.



O pensamento está direcionado Tóquio2020 e em procurar um objetivo que foge desde os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, nos quais Alexandre Yokochi conseguiu chegar à final dos 200 metros bruços, tendo ficado em sétimo, com a marca de 2.20,69 minutos.



"O caminho é este. É continuar a trabalhar, com uma estratégia e objetivos muito bem definidos, no sentido de, no ano olímpico, o momento mais alto e mais importante da época, que encerra o ciclo 2016-2020, consigamos obter o registo que já nos foge desde 1984: a final olímpica. Estou convencido que, em Tóquio, vamos ter essa final olímpica", vincou.