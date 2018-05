Líder mundial Simona Halep segue em frente em Roland Garros

Lusa Comentários 31 Mai, 2018, 16:47 | Outras Modalidades

Halep precisou apenas de dois 'sets', por 6-3 e 6-1, para bater Townsend, 72.ª do mundo e beneficiária de um 'wild card' para o maior torneio de terra batida do mundo, segundo do Grand Slam.



Na terceira eliminatória, Halep defrontará a alemã Andrea Petkovic, antiga número nove da classificação mundial, mas atualmente no 107.º lugar, que afastou a norte-americana Bethanie Mattek-Sands (202.ª), por 6-0 e 7-6 (7-5).