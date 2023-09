Liga de Diamante começa na China e volta a terminar em Bruxelas

Os 15 locais dos encontros mantêm-se inalterados relativamente a 2023, quando começou em Doha, no Qatar, e terminou, recentemente, em Eugene, nos Estados Unidos, no início de setembro.



Depois do arranque na China, em 20 e 27 de abril de 2024, seguem-se etapas em Doha, Rabat, Eugene, Oslo e Estocolmo, antes de Paris, Mónaco e Londres, já em julho, servirem de preparação para os Jogos Olímpicos a disputar na capital francesa.



As últimas provas vão ser disputadas em Lausana, Silésia, Roma e Zurique, antes da final, agendada para 13 e 14 de setembro, novamente em Bruxelas, tal como em 2019, no Memorial Van Damme.



Em 2021, Pedro Pablo Pichardo tornou-se no primeiro português a conquistar a Liga de Diamante, no triplo salto, competição que já tinha vencido em 2018, ainda como cubano.



Calendário da edição de 2024 da Liga de Diamante:



1. Xiamen, China, 20 abr



2. Xangai, China, 27 abr



3. Doha, Qatar, 10 mai



4. Rabat, Marrocos, 19 mai



5. Eugene, Estados Unidos, 25 mai



6. Oslo, Noruega, 30 mai



7. Estocolmo, Suécia, 02 jun



8. Paris, França, 07 jul



9. Mónaco, 12 jul



10. Londres, Inglaterra, 20 jul



11. Lausana, Suíça, 22 ago



12. Silésia, Polónia, 25 ago



13. Roma, Itália, 29 ago



14. Zurique, Suíça, 05 set



Final. Bruxelas, Bélgica, 13 e 14 set