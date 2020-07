Liga de Diamante de Xangai cancelada por causa da pandemia

"Depois da decisão de suspender todas as provas desportivas internacionais até ao próximo ano, tomada pela Administração Nacional do Desporto da China, lamentamos anunciar que a Liga de Diamante de Xangai 2020 não se vai realizar, como estava previsto, a 19 de setembro", informou a World Athletics.



Face à situação de incerteza provocada mundialmente pelo novo coronavírus, o calendário da Liga de Diamante de 2020 continua a ser provisório e sujeito a novas alterações, vincou o organismo, que já tinha alertado para as alterações da competição neste ano excecional.



De momento, continuam agendados seis eventos com datas de realização previstas entre 14 de agosto e 17 de outubro.



