Liga de futsal relança duelo entre águias e leões

Uma luta que se reedita à falta de outros candidatos como salienta o comentador de futsal, António Ramos.



Os encarnados começam a defesa do título a jogar no terreno do Eléctrico de Ponte de Sor.



Sábado realizam-se mais quatro partidas em agenda: SC Braga-Futsal Azeméis, Candoso-Belenenses, Modicus-Leões de Porto Salvo e Burinhosa-Quinta dos Lombos.



Domingo joga-se o Sporting- Portimonense e na segunda-feira o Fundão joga frente ao Viseu 2001.