Liga Europa. Benfica e SC Braga com boas expetativas

Numa altura em que está a solidificar um "onze", é uma incógnita se o treinador Jorge Jesus fará poupanças, até porque esta é a primeira de três semanas seguidas com Liga Europa, mas, mesmo com alterações, o Benfica terá sempre de assumir o favoritismo.Os vice-campeões lusos enfrentam um adversário que segue no oitavo posto do campeonato polaco, após sete rondas, com metade dos pontos (oito contra 16) e menos um jogo do que líder Rakow, e acabado de perder por 2-1 no reduto do Jagiellonia.Ainda assim, a história diz que o Benfica empatou nas duas visitas europeias à Polónia, sempre na segunda mão da primeira ronda da Taça das Taças: 1-1 com o Katowice em 1993/94, após 1-0 na Luz, e 0-0 com o Ruch Chorzow em 1996/97, depois de 5-1.Quanto ao Lech, já conseguiu bater em casa o Sporting de Braga, em 2010/11, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, para cair em Braga por 2-0, e, em 2015/16, empatou com o Belenenses a zero nos dois jogos da fase de grupos da mesma prova.No outro encontro do Grupo D, o Rangers, líder isolado do campeonato escocês, depois do 2-0 de sábado na casa do rival Celtic, viaja invicto a Liège, para defrontar um Standard que é quarto na Bélgica, mas a apenas um ponto do líder Clube Brugge, com o qual empatou no sábado (1-1 em casa).





Minhotos apoiados pelos adeptos







É mais um incentivo para o conjunto comandado por Carlos Carvalhal, que, depois de entrar no campeonato com duas derrotas, encarrilou dois triunfos (4-0 em Tondela e 2-1 ao Nacional), o que lhe permitiu ganhar moral e subir a sexto da I Liga.O Sporting de Braga conta ainda com um registo 100% vitorioso face ao AEK de Atenas, precisamente a primeira equipa que defrontou nas taças europeias: na primeira ronda da Taça das Taças de 1966/67, venceu por 1-0 fora, com um histórico golo de Luciano, Silva, em 28 de setembro de 1966, e por 3-2 em casa.Face a conjuntos gregos, os bracarenses só têm mais um registo, um 1-1 com o Aris Salónica na fase de grupos da Taça UEFA de 2007/08, enquanto o AEK já goleou o FC Porto (6-1 em 1978/79) e venceu uma vez o Benfica (1-0 em 2009/10), face ao qual também colecionou três desaires, dois em 2018/19.Após cinco jornadas, o conjunto de Atenas, que conta com os portugueses Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira e no fim de semana empatou 1-1 com o PAOK, segue, com menos um jogo, no quinto lugar do campeonato grego, a seis pontos do Aris.