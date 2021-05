Liga Europeia. FC Porto e Oliveirense esgrimem argumentos

O treinador dos oliveirenses, Paulo Pereira, não escondeu o desânimo pelo afastamento no "play-off" do Campeonato Nacional – diante do Benfica –, mas garantiu a equipa motivada para conquistar pela primeira vez o troféu continental, apesar de ter pela frente um “adversário fortíssimo”.





No confronto direto desta temporada, na fase regular do campeonato, os ‘dragões’ venceram os dois encontros com a Oliveirense de forma categórica, primeiro por 8-2 no seu terreno, e depois por 6-2 na visita a Oliveira de Azeméis.





“O FC Porto é um adversário fortíssimo, fez uma primeira fase do campeonato no primeiro lugar e está num bom momento de forma. Fizemos dois jogos em que foram muito superiores a nós, mas isto é uma prova diferente, é uma prova a eliminar de um só jogo, estamos a trabalhar para estar no máximo da força no sábado. Sabemos quais são e vamos tentar anular os pontos fortes do FC Porto e temos de estar na nossa melhor forma para vencer”, afirmou o técnico oliveirense.





A inconsistência ao longo desta época no campeonato interno resultou numa eliminação precoce nos quartos de final do "play-off" - apesar de vencer o primeiro jogo (2-1) diante do Benfica, a turma de Paulo Pereira sofreu duas derrotas pesadas (6-1 e 7-3) perante as "águias" –, mas o treinador espera transformar essa desilusão em motivação para vencer o troféu europeu que o clube nunca conquistou.





“A motivação parte pela única coisa que nos podemos agarrar e se queremos vencer alguma coisa este ano, só temos que estar motivados esta semana para no sábado ganhar ao FC Porto. É a única hipótese que temos de salvar a época e essa salvação passa por ganhar esse jogo. Os jogadores estão motivados, começamos a preparar esse encontro e vamos agarrar isso com toda a nossa dedicação e força. Este clube que representamos merece que façamos uma boa Liga Europeia”, vincou.





O antigo treinador do Óquei de Barcelos sublinhou ainda que, apesar de o emblema ser o único focado apenas na Liga Europeia, isso não se traduz numa vantagem, porque “neste nível, todos os jogadores e clubes estão preparados” para lutar por todas as competições.





“Não nos importávamos de estar nas meias-finais do campeonato e na ‘final four’ da Liga Europeia. (A vantagem que temos) é que jogamos na última quarta-feira e o FC Porto no sábado, tivemos três dias a mais de preparação. Mas neste nível não há grandes vantagens e desvantagens. O FC Porto vai apresentar-se no máximo das forças e nós também”, antecipou.





"Dragões" querem recuperar







Por seu lado, os "dragões" vão disputar o acesso à competição numa altura em que saborearam a derrota ao fim de 25 jogos sem perder, ao serem batidos pelo Benfica no primeiro jogo da meia-final do "play-off" do Campeonato Nacional (7-5), depois de terminarem a fase regular no primeiro lugar.





Na fase de grupos da Liga Europeia, os portistas venceram os espanhóis do Noia por 7-4 no primeiro encontro e empataram com o Óquei de Barcelos (3-3), enquanto a Oliveirense goleou o Réus (5-1) e empatou com o Sporting (6-6), numa partida de apurou as duas formações.





Esta inédita "final four" com quatro equipas portuguesas é, segundo Paulo Pereira, uma “demonstração da força” do campeonato português, que “é o melhor do mundo” e uma prova de que os emblemas portugueses “trabalham bem”.





“Se em vez de uma ‘final four’ jogassem cinco ou seis equipas, poderiam também ser todas portuguesas. O nosso campeonato está muito forte e o que estas quatro equipas fizeram no apuramento para a ‘final four’ foi uma demonstração de que se trabalha muito bem e temos bons jogadores no nosso campeonato”, concluiu.





O FC Porto-Oliveirense disputa-se às 17h00 de sábado, enquanto o Sporting-Benfica joga-se às 21h00, no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.