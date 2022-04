Liga Mundial de Surf antecipa "boas ondas" para prova na Costa de Caparica



“A Costa de Caparica não vai desiludir, mais uma vez. A nata do surf nacional já referiu a qualidade destas ondas. Contamos com mar pequeno nos primeiros dias do período de espera, mas, a partir de quinta-feira, já cresce e, no sábado, vamos ter boas ondas. Nos últimos dias vai estar a ‘bombar’”, vaticinou o responsável durante a conferência de imprensa de lançamento do evento.



O Estrela Galicia Caparica Surf Fest, que conta com uma prova de qualificação masculina de 3.000 pontos e uma prova de qualificação feminina de 1.000 pontos, está agendado para entre 05 e 10 de abril.



“Isto é um estádio, e temos uma costa incrível em Portugal. Os estádios já estão feitos, não precisamos de muito investimento, só de mantê-los intactos”, assinalou Francisco Spínola, diretor da WSL para a Europa, África e Médio Oriente.



Por seu turno, Teresa Bonvalot, tricampeã portuguesa e recém-consagrada campeã europeia, com a qualificação para as Challenger Series (CS) da WSL já assegurada, apontou para a sua relação especial com a Caparica.



“O ano passado ganhei aqui o meu primeiro evento de qualificação (QS). É ótimo surfar em casa, em Portugal, e agora cabe aos surfistas dar um grande show de surf”, vincou.



Já Vasco Ribeiro, pentacampeão português, salientou que tem “grandes memórias” das ondas da Caparica, e que, depois de ter chegado ao ‘quartos’ na última edição do Caparica Surf Fest, quer este ano chegar ainda mais longe.



“Isto é uma aposta que temos feito numa política de desporto o mais ampla possível. No que toca ao surf, basta ver este mar maravilhoso e esta terra extraordinária”, salientou Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada (CMA).