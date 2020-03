Liga russa de basquetebol sem título de campeão esta época

“Não existe razão para continuarmos o campeonato, quando as fronteiras estão fechadas, as equipas não podem jogar e os clubes tiveram que deixar sair os jogadores estrangeiros”, justificou Ilona Korstine, antiga basquetebolista e diretora-geral da Liga.



Por estes motivos, “não haverá campeão em 2019/20”, numa fase da época em que não se verificam as mesmas condições para todos os clubes.



“As equipas não disputaram o mesmo número de jogos, a época regular não terminou”, adiantou.



O campeonato era liderado pelo Khimki, clube igualmente envolvido na Euroliga, à frente do CSKA Moscovo.



Esta decisão acontece dois dias depois da liga de hóquei no gelo, também com maioria de clubes russos, ter adotado uma posição similar, de não existir atribuição do título esta época, devido à crise sanitária que se vive.



A pandemia da Covid-19 levou as autoridades russas a suspenderem as competições desportivas até 10 de abril, medida que deverá ser estendida nos próximos dias, quando a Europa atravessa o seu momento mais crítico na luta contra o novo coronavírus.



A Rússia regista até hoje 1.036 casos de pessoas infetadas e três mortos.



