Liliana Cá vence prova do disco em Montreuil

Este foi o melhor desempenho esta época da atleta que já tem qualificação direta para os Europeus de Roma e está em boas condições de poder participar nos Jogos Olímpicos Paris2024.Na prova dos 1.500 metros,terminou na quinta posição, com 04.08,44 minutos, numa prova em que por diversas vezes se viu enclausurada no pelotão, sendo obrigada a correr várias vezes por fora.Nas provas de velocidade, a benfiquistafoi quinta nos 100 metros, em 11,83 segundos, enquanto o sportinguistaterminou em sexto, com a marca de 10,63 segundos.Nos 110 metros barreiras, o cubano, do Benfica, foi quarto, em 13,58 segundos.