Lim Sihyeon bate primeiro recorde mundial em Paris

Na qualificação, a decorrer na zona da Esplanada dos Inválidos, em Paris,O recorde disparou também em mais 14 pontos o anterior recorde olímpico feminino de tiro com arco, que pertencia a outra sul-coreana, An San, a campeã olímpica em Tóquio2020.Lim Sihyeon é uma das grandes candidatas ao ouro no tiro com arco feminino, depois de ter sido campeã mundial por equipas em 2023 e bronze a nível mundial.