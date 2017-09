Lima e Melo Gouveia fazem história no Portugal Masters

Lusa 24 Set, 2017, 17:39 | Outras Modalidades

Lucas Bjerregaard, que assumiu a liderança da prova no sábado, concluiu com um agregado de 264 pancadas (-20 Par), depois de ter concluído a última volta ao Dom Pedro Victória (Par 71) com 65 `shots`.

Atrás de Bjerregaard, que alcançou a sua primeira vitória em torneios do European Tour, o principal circuito do golfe europeu, terminou o escocês Marc Warren, com um agregado de 268 pancadas.

Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima tornaram a 11.ª edição do torneio histórica para o golfe português, ao concluírem no `top-5`, empatados no quinto lugar, com um agregado de 270 pancadas, atrás dos ingleses Graeme Storm e Eddie Pepperell, terceiros com 269.

O melhor resultado de um português, um 16.º lugar conseguido em 2012, pertencia a Ricardo Santos, que este ano não participou no torneio.

Filipe Lima tinha como melhor classificação um 21.º posto, alcançado em 2007, e Melo Gouveia a 22.ª posição conseguida no ano passado.