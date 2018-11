Lima sobe ao terceiro lugar da Grand Final do Challenge Tour de golfe

Lusa Comentários 01 Nov, 2018, 15:21 | Outras Modalidades

Lima, que subiu 10 lugares na classificação e segue empatado com os franceses Victor Perez e Romain Langasque, entregou um cartão com seis pancadas abaixo do par, ao marcar nove ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e três ‘bogeys’ (uma acima).



José-Filipe Lima e os dois franceses seguem com um agregado de 136 pancadas, apenas mais uma do que os líderes, o norte-americano Sean Crocker e o espanhol Arnaus Adri.



Crocker, que hoje subiu 19 lugares na classificação geral, realizou a melhor volta do dia, com 64 pancadas, menos duas do que Lima, o escocês Robert Macintyre, e o suíço Joel Girrbach, que somaram o segundo melhor registo do dia.



O outro português em prova, Pedro Figueiredo, subiu duas posições na geral, ocupando a 18.ª, depois de ter igualado o registo da primeira volta, com 71 pancadas.



Figueiredo, que segue com um agregado de 142 pancadas, marcou hoje três ‘birdies’ e dois ‘bogeys’.



A Grand Final, que decorre nos Emirados Árabes Unidos, junta os 45 melhores jogadores do Challenge Tour, e poderá garantir aos jogadores portugueses a subida ao European Tour na próxima temporada.



Para garantirem presença no European Tour em 2019, circuito no qual Ricardo Melo Gouveia já garantiu um lugar, Figueiredo e Lima precisam de fechar a época no ‘top 15’ do Challenge Tour.



Pedro Figueiredo chegou ao torneio no 17.º lugar do ‘ranking’, enquanto José-Filipe Lima é 33.º.