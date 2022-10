Lino Barruncho 10.º e Liliana Veríssimo quarta no Ironman em Cascais

Lars Lomholt completou o circuito de triatlo de longa distância, combinando 3,8 quilómetros a nadar, 180 a pedalar e 42,195 a correr, em 08:28.43 horas, batendo o suíço Jari Claes por 9.25 minutos e o francês Steven Galibert por 13.43.



Lino Barruncho foi 10.º, a 30.51 minutos, oito segundos mais rápido do que Mário Rocha, 11.º, enquanto Eduardo Mourato foi o terceiro português no top-20, acabando em 17.º, a 37.47.



Floriane Jeannin impôs-se na prova feminina em 09:58.55 horas, superiorizando-se à checa Helena Kotopulu por 1.01 minutos e à alemã Annick Boehler por 5.51.



Liliana Veríssimo ficou perto do pódio, ao concluir a prova no quarto lugar, a 17.12 minutos de Jeannin.



No Ironman 73.0, em que os atletas cumprem metade das distâncias, João Ferreira tinha sido quinto em prova vencida pelo neerlandês Menno Koolhaas, Raquel Rocha foi 16.ª no desafio conquistado pela italiana Marta Bernardi.