Loréne Bazolo foi a melhor lusa em Zurique

Bazolo só perdeu para Geraldine Frey, sendo cronometrada em 11,35 segundos, contra 11,25 da velocista suíça, no que foi um aquecimento para a prova de estafetas, que encerrou o meeting.Na mesma corrida, outra portuguesa, Arialis Gandulla, foi sétima, com 11,45.Bazolo e Gandulla voltaram à pista para a estafeta, juntamente com Olímpia Barbosa e Beatriz Andrade, para serem sétimas, com 44,88 segundos, distantes do recorde nacional, de 44,27.No programa principal do meeting, o hectómetro foi vencido pela campeã mundial, a norte-americana Sha'Carri Richardson (10,88 segundos).Outro campeão de Budapeste que continua em modo ganhador é o norte-americano Noah Lyles, nos 200 metros (19,80 segundos),No salto com vara, o sueco "Mondo" Duplantis continua sem derrotas, mas a esbarrar na tentativa de recorde do mundo, a 6,23 metros.Visivelmente fora de forma está já o norueguês Karsten Warholm, campeão dos 400 metros barreiras, agora batido por Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, que o superou por três centésimos de segundo (47,27).