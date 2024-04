Louis Meintjes vence etapa no País Basco em dia marcado por queda grave

A queda ocorreu durante uma descida a cerca de 30 quilómetros da meta e envolveu mais de uma dezena de corredores, com a organização a neutralizar a corrida, para ser dada assistência aos ciclistas, com várias ambulâncias no local.



Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), vencedor da Volta a França em 2022 e 2023, foi um dos afetados e abandonou o local numa ambulância em direção ao hospital, com a equipa a revelar que o dinamarquês estava consciente.



Também o esloveno Roglic (BORA-hansgrohe), que liderava a geral, e o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que seguia em segundo, estiveram envolvidos na queda e abandonaram a corrida, tal como Jay Vine (UAE Emirates), que também foi transportado de ambulância ao hospital.



A corrida acabou, depois, por ser retomada de forma atípica, apenas para que os seis ciclistas que estavam em fuga disputassem o triunfo, permanecendo neutralizada para o resto do pelotão, com os tempos a não serem contabilizados.



Neste grupo, Louis Meintjes chegou isolado à meta e conquistou o triunfo, com Reuben Thompson (Groupama-FDJ) a ser segundo e Karel Vacek (Burgos) em terceiro.



Na geral, o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl Trek) herdou a liderança da classificação geral, com quatro segundos de vantagem sobre o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates). O português Nelson Oliveira (Movistar) subiu ao nono posto, a 18 segundos do líder.



Na sexta-feira, a quinta etapa vai ligar Vitoria-Gasteiz a Amorebieta-Etxano, ao longo de 175,9 quilómetros, num dia com três contagens de montanha, uma de primeira categoria e duas de terceira.