Lourenço França enaltece trabalho das ginastas acrobáticas

O sucesso foi evidente no fim de semana com a conquista destas medalhas, o jornalista João Gomes Dias, em Minsk, ouviu a opinião do treinador, Lourenço França, das três atletas que brilharam na ginástica acrobática.



O técnico a sublinhar o mérito das ginastas portuguesas na conquista de algo que antes dos Jogos Europeus de Minsk2019 era difícil esperar.