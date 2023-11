Luca Marini troca Ducati pela Honda no MotoGP

Marini, de 26 anos, meio-irmão do ex-piloto italiano Valentino Rossi, heptacampeão mundial da categoria rainha e uma das maiores referências da modalidade, assinou um contrato por dois anos com a Honda, que terminou no último lugar no campeonato de construtores de 2023.O transalpino vai juntar-se ao espanhol Joan Mir, campeão do mundo de MotoGP em 2020, depois de este ano ter alcançado as duas primeiras presenças no pódio da carreira na classe principal, que disputa desde 2021, nos Estados Unidos (segundo lugar) e no Qatar (terceiro).Márquez, hexacampeão de MotoGP, vai efetuar o percurso inverso, trocando a Honda pela Ducati, um ano antes de terminar o contrato, para alinhar ao lado do irmão Álex Márquez na satélite Ducati-Gresini.