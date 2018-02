Lucas Chianca vence Nazaré Challenge

Lusa 11 Fev, 2018, 14:54 / atualizado em 11 Fev, 2018, 16:30 | Outras Modalidades

Lucas Chianca, que pela primeira vez foi apurado para final da competição que junta os melhores surfistas de ondas grandes de todo o mundo, sagrou-se hoje vencedor, na Nazaré, com 19,89 pontos.



"É uma vitória muito importante para mim, porque este lugar (a Nazaré) é tão especial que me protege aqui e em Saquarema (onde vice, no Rio de Janeiro)", disse ao atleta à Lusa no final da competição.



Depois de no sábado se ter apurado para a semifinal num dia de "muito vento e ondas maiores", em que a competição teve que ser suspensa, Lucas Chianca afirmou hoje estar "muito feliz por tudo ter dado certo".



"Deu Brasil nessa vitória", sublinhou, admitindo a expectativa de, no próximo ano conseguir "vencer o Tour".



Com o triunfo de hoje, Chianca subiu ao quinto lugar do 'ranking' mundial, que passou a ser liderado por Billy Kemper, que 'destronou' o compatriota Kai Lenny, agora segundo.



A par com Lucas Chianca subiram hoje ao pódio, na Nazaré, Kemper, com 13,93 pontos, e o basco Natxo Gonzalez, com 13,83 pontos.



Na etapa da Praia do Norte a final foi ainda disputada por Lenny, que desta feita não foi além do quarto lugar, com 13,23 pontos.



Em quinto lugar classificou-se Grant Baker (campeão em 2016), 11,04 pontos.



No último lugar da final ficou o havaiano Nathan Florence, com 10,89 pontos.



A terceira etapa da temporada do circuito mundial de ondas gigantes da World Surf League (WSL), ocorreu pela segunda vez na Nazaré, depois de a primeira competição ter sido disputada na Praia do Norte a 20 de dezembro de 2016.



O evento do circuito mundial de ondas grandes exige ondas de tamanho entre os 6 e 12 metros, condições que a organização esperava que estivessem garantidas no sábado.



O vento forte, que tornava perigosas as manobras dos atletas, obrigou à suspensão da prova que foi concluída hoje.