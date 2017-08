Luciana Diniz entra forte nos europeus equestres

Mário Aleixo - RTP 24 Ago, 2017, 07:35 / atualizado em 24 Ago, 2017, 07:35 | Outras Modalidades

A olímpica de origem brasileira completou o percurso com 77,04 segundos, sendo apenas batida pelo sueco Peder Frericson (75,70), vice-campeão olímpico, e pelo alemão Marcus Ehning (76.88), partindo para a ronda seguinte, esta quinta-feira, com uma penalização de 0,67.



Dos restantes portugueses, António Marques Almeida foi 34º, Luís Sabino Gonçalves foi 57º e João Chuva 73º, entre 80 cavaleiros. Coletivamente, Portugal está no 10º lugar, entre 17 equipas.



No ensino, Daniel Pinto, com Saturion du Massa, foi 12º no Grande Prémio, 72,600%, e Maria Caaetano, com Coroado, ficou no 21º lugar, com 70,842%, assegurando ambos a presença no Grande Prémio Especial, para o qual seguiram os 30 melhores conjuntos.



Boaventura Freire, montando SaiBaba Plus, ficou em 36º, e Vasco Mira Godinho, com Bariloche, terminou em 42º. Por equipa, Portugal classificou-se em sexto lugar, com um total de 210,656 pontos.