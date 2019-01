Luís Conceição diz que Portugal é favorito a vencer Europeu feminino de futsal

Lusa Comentários 21 Jan, 2019, 16:16 / atualizado em 21 Jan, 2019, 16:18 | Outras Modalidades

"Portugal é favorito, como qualquer das seleções presentes. Qualquer uma pode sair vencedora. Temos de nos assumir, queremos muito vencer e fazer história para o futsal português. Dentro desta lógica, assumimo-nos como candidatos", afirmou o técnico luso, depois de anunciar as 14 eleitas, que vão representar Portugal no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

A equipa das `quinas`, que conta com cinco jogadoras do Benfica entre as convocadas, terá pela frente nas meias-finais, no dia 15 de fevereiro, a seleção ucraniana, um adversário que Luís Conceição define como "agressivo e muito físico".

"Temos feito alguns jogos com a Ucrânia e temos vencido, mas têm sido jogos equilibrados e com pouca diferença de golos. Vai ser uma seleção que nos vai criar dificuldades, porque são muito físicas a disputar os duelos individuais e muito agressivas. Vamos ter de ter argumentos para superá-las", analisou.

Jogar em território nacional pode ter um impacto importante nas suas jogadoras, segundo Luís Conceição, embora lembre que é preciso estarem "focadas" para a "exigência" dos jogos.

"Pode ser importante o fator casa e dar-nos algum favoritismo, sem dúvida. Sabemos que o público português, quando é preciso estar presente, dar apoio e força, diz presente e vai-nos ajudar", terminou.

Portugal carimbou a presença entre as quatro melhores seleções da Europa graças aos triunfos frente à República Checa (12-0), à Finlândia (3-1) e à Sérvia (11-0).

Lista das 14 convocadas:

- Guarda-redes: Ana Catarina (Benfica) e Naty (Quinta dos Lombos).

- Ala/Pivot: Lídia Moreira (Novasemente) e Sara Ferreira (Benfica).

- Universal: Ana Azevedo (FC Vermoim) e Fifó (Benfica).

- Fixo: Inês Fernandes (Benfica).

- Pivot: Carla Vanessa (Santa Luzia).

- Ala: Cátia Morgado (Sporting), Pisko (Novasemente), Janice Silva (Benfica), Jenny (Burela Pescados Ruben, Esp), Rute Duarte (Grupo Desportivo Valverde) e Taninha (Lazio Cálcio, Ita).