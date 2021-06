Luís Costa conquista bronze nos Europeus de paraciclismo

A sexta medalha ao todo para Portugal foi conseguida por Costa, que acabou a 1.53 minutos do vencedor, o holandês Mitch Valize, numa prova em que, admitiu, tinha “alguma esperança de discutir a vitória”.



“Percebi que havia uma subida difícil e achei que se alguém atacasse poderia ser mais complicado para mim, e foi isso que acabou por acontecer. [... ] Foi um terceiro lugar, por isso é claro que fico feliz na mesma”, explicou, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo.



Em H4, Flávio Pacheco fechou a participação lusa com um sexto lugar, numa corrida ganha pelo francês Joseph Fritsch.



O selecionador, José Marques, fez um balanço “muito positivo”, de uma seleção que cumpriu os objetivos, com pódios que “foram fruto de muito trabalho”.



A prova serviu ainda de antecâmara para o Mundial, que decorre entre 09 e 13 de junho em Cascais, no distrito de Lisboa.