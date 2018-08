Luís Costa em quarto na prova de fundo dos Mundiais de paraciclismo

Comentários 04 Ago, 2018, 23:07 | Outras Modalidades

O paraciclista português, que pedala com os braços, concluiu os 68 quilómetros da prova a 1.47 minutos do vencedor, o holandês Tim Vries, e a apenas três segundos do também holandês Mitch Valize, que conquistou o bronze.



Na classe H4, Flávio Pacheco foi 15.º classificado na prova de fundo, ganha pelo holandês Jetze Plat.



Os Campeonatos do Mundo de paraciclismo terminam no domingo, com Telmo Pinão a competir na classe C2 (deficiência motora).