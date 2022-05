Luís Costa oitavo na prova de fundo da Taça do Mundo de paraciclismo

Luís Costa chegou a 9.34 minutos do vencedor, o neerlandês Tim de Vries, que cumpriu os 81,6 quilómetros da tirada em 2:12.11 horas, à frente do compatriota Mitch Valize, segundo, e do francês Loic Vergnaud.



Em H4, e com a mesma distância, Flávio Pacheco foi 15.º, a 15.15 minutos do belga Jonas van de Steene, que bateu o francês Joseph Fritsch, segundo, e o suíço Fabian Recher, terceiro, enquanto Carlos Neves foi 19.º, a 17.01.



A etapa de Ostende, pontuável para a Taça do Mundo, termina no domingo, com as provas de fundo restantes, com Bernardo Vieira na classe C1 e Telmo Pinão em C2.