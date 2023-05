Luís Costa termina em sexto prova de fundo da Taça do Mundo de paraciclismo

Luís Costa terminou a prova, de 62,4 quilómetros, a 1.53 minutos do vencedor, o neerlandês Mith Valize, que partilhou o pódio com o compatriota Tim de Vries, segundo, e com o francês Loic Vergnaud, terceiro.



Portugal também esteve representado na prova de fundo para a classe H4. Com Flávio Pacheco a concluir integrado no pelotão, no 17.º posto, com o mesmo tempo do 10.º, a sete minutos do vencedor, o francês Joseph Fritsch, que se impôs no 'sprint' final ao belga Jonas van de Steene e o seu compatriota Mathieu Bosredon, segundo e terceiro, respetivamente.



Competindo a título individual e não pela seleção portuguesa, Carlos Neves foi 23.º na prova da classe H4.



A etapa belga da Taça do Mundo termina no domingo, numa jornada em que Portugal será representado nas provas de fundo de classe C1 e C2 por Bernardo Vieira e Telmo Pinão, respetivamente.