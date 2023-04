Luís Figueiredo chefia portugueses nos Paralímpicos Paris2024

Em comunicado, o CPP indica que Jorge Correia, tesoureiro do organismo, assumirá o cargo de diretor executivo da missão, e Sandro Araújo, que ocupa uma das vice-presidências do comité, será o diretor de comunicação e protocolo.



“Agradeço à Comissão Executiva do CPP o voto de confiança. Sei que a equipa que me vai acompanhar, desde os colegas de direção da missão ao corpo clínico e 'staff' do CPP, estará de corpo e alma na coordenação da missão”, afirmou Luís Figueiredo, em declarações à assessoria de imprensa do CPP.



O chefe da missão portuguesa aos Jogos, que decorrerão entre 28 de agosto e 8 de setembro do próximo ano, manifestou o desejo de que a preparação de “atletas, treinadores e aos parceiros de competição decorra com toda a tranquilidade e que Paris2024 seja o culminar com êxito de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos”.



“Iremos continuar as reuniões com todas as federações que têm atletas no Projeto Paralímpico com o objetivo de que a representação portuguesa nos Jogos Paralímpicos Paris 2024 seja a melhor possível”, salientou.



Luís Figueiredo sucede como chefe de missão a Leila Marques, que liderou a comitiva portuguesa aos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, nos quais Portugal conquistou duas medalhas de bronze e 23 diplomas.